Review + Abstract

Нужно найти небольшую статью (до 5 страниц, рус или англ неважно), И сделать по ней Abstract и Review по академическим правилам, коротко, все это дело на 1 страницу, максимум на полторы. Только не нужно банальных статей на отдаленные темы, отлично подойдут статьи экономической или научной направленности, или в области информационных технологий, например.

Чтобы во всем разобраться : есть пример выполненной работы (оригинал статьи + abstract и review), Остается всего лишь по аналогии сделать.

Работа элементарная, просто времени на это абсолютно нет, поэтому обращаюсь к вам, фрилансеры.

Оставляйте ваши заявки и контакты, пожалуйста.