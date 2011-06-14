Придвижение статей в СМИ

Ищу человека, готового ежедневно писать новости на сайте автомобильной тематики, оплата 150р в неделю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по продвижению статей в печатных и интернет СМИ
Что нужно делать:
1. Нужно составить список СМИ, которые потенциально готовы опубликовать статьи по личным финансам
2. Затем провести переговоры с ними и согласовывать статьи. Договориться о публикации
Приветствуется наличие связей в СМИ
Предложения пишите под проектом
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