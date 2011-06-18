Грамотный рерайт контента сайта

КопирайтингЗавершен21 заявка403 просмотра
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Нужно сделать рерайт текстов на сайте - zmk net ua

Сайт наполнили не уникальным текстом, теперь готовится к продвижению.

13 лет назад
flabers
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
surgan
Юлия 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$45
2 дня
Спасибо за работу. Всё сделано хорошо.
Приятный заказчик, знающий чётко чего он хочет. Оплата моментальная. Рекомендую очень.
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