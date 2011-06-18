Грамотный рерайт контента сайта

Нужен специалист по продвижению статей в печатных и интернет СМИ Что нужно делать: 1. Нужно составить список СМИ, которые потенциально готовы опубликовать статьи по личным финансам 2. Затем провести переговоры с ними и согласовывать статьи. Договориться о ...
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Нужно сделать рерайт текстов на сайте - zmk net ua
Сайт наполнили не уникальным текстом, теперь готовится к продвижению.
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