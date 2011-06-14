Написать продающий текст для одностраничника

КопирайтингЗакрыт5 заявок192 просмотра
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Нужно написать продающий текст для сайта одностраничника по интернет-магазину

Как пример и шаблон для написания этот одностраничник: http://steptorich.ru/5sekretov.html

Нужно максимум текста на 2 листа А4. Задание достаточно срочное. Завтра текст должен быть готов.

Информацию и вдохновение можно черпать из этих страниц:

http://steptorich.ru/shop.html

http://webstart4you.ru/poleznyie-fishki/9-byistryih-shagov-k-sobstvennomu-internet-magazinu

http://webstart4you.ru/poleznyie-fishki/977 - тут взять отзыв и добавить в текст продажника.

http://webstart4you.ru/otzyivyi-po-treningam/prihodi-na-bonusnyiy-vebinar-v-sredu

http://evstegneev.com/novye-istochniki-doxoda/kak-novichku-za-2-vechera-sdelat-svoj-pribylnyj-internet-magazin

http://evstegneev.com/poleznye-fishki/chto-takoe-internet-magazin-i-kak-na-nem-zarabotat

http://evstegneev.com/poleznye-fishki/massa-poleznogo-dlya-vashego-internet-magazina

http://evstegneev.com/treningi/zarabotaj-vmeste-so-mnoj

По цене - жду ваших предложений.

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13 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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