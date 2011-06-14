Написать продающий текст для одностраничника

Нужен специалист по продвижению статей в печатных и интернет СМИ Что нужно делать: 1. Нужно составить список СМИ, которые потенциально готовы опубликовать статьи по личным финансам 2. Затем провести переговоры с ними и согласовывать статьи. Договориться о ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать продающий текст для сайта одностраничника по интернет-магазину
Как пример и шаблон для написания этот одностраничник: http://steptorich.ru/5sekretov.html
Нужно максимум текста на 2 листа А4. Задание достаточно срочное. Завтра текст должен быть готов.
Информацию и вдохновение можно черпать из этих страниц:
http://steptorich.ru/shop.html
http://webstart4you.ru/poleznyie-fishki/9-byistryih-shagov-k-sobstvennomu-internet-magazinu
http://webstart4you.ru/poleznyie-fishki/977 - тут взять отзыв и добавить в текст продажника.
http://webstart4you.ru/otzyivyi-po-treningam/prihodi-na-bonusnyiy-vebinar-v-sredu
http://evstegneev.com/novye-istochniki-doxoda/kak-novichku-za-2-vechera-sdelat-svoj-pribylnyj-internet-magazin
http://evstegneev.com/poleznye-fishki/chto-takoe-internet-magazin-i-kak-na-nem-zarabotat
http://evstegneev.com/poleznye-fishki/massa-poleznogo-dlya-vashego-internet-magazina
http://evstegneev.com/treningi/zarabotaj-vmeste-so-mnoj
По цене - жду ваших предложений.
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