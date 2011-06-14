Наполнение сайтов контентом

Для нескольких сайтов мебельной тематики требуется контент-менеджер и копирайтер в одном лице.

Потребуется, изучив вопрос, забить достаточно большое количество товарных позиций (список позиций будет предоставлен в виде ссылок на аналогичные сайты, в основном сайты поставщиков), для части из них составить уникальные описания. Добавить на сайт полезную информацию, связав ее с разделами каталога товаров.

Работа ведется через CMS сайтов. В качестве редактора для текстов используются TinyMCE и FCEditor.

Бюджет скромный. Цену указывайте за 1000 символов, с учетом добавления информации через CMS.