Наполнение сайтов контентом

КопирайтингЗакрыт7 заявок374 просмотра
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Для нескольких сайтов мебельной тематики требуется контент-менеджер и копирайтер в одном лице.

Потребуется, изучив вопрос, забить достаточно большое количество товарных позиций (список позиций будет предоставлен в виде ссылок на аналогичные сайты, в основном сайты поставщиков), для части из них составить уникальные описания. Добавить на сайт полезную информацию, связав ее с разделами каталога товаров.

Работа ведется через CMS сайтов. В качестве редактора для текстов используются TinyMCE и FCEditor.

Бюджет скромный. Цену указывайте за 1000 символов, с учетом добавления информации через CMS.

13 лет назад
KaSH
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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