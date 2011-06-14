Наполнение сайтов контентом

Требуется наполнение сайтов по тематике. Оформление: - оригинальное название (отличное от источника) - текст 500-700 симв. (минимальный рерайт) - добавление 2-4 фото (если есть, минимум 1) Предлагайте, общее количество + цена, сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нескольких сайтов мебельной тематики требуется контент-менеджер и копирайтер в одном лице.
Потребуется, изучив вопрос, забить достаточно большое количество товарных позиций (список позиций будет предоставлен в виде ссылок на аналогичные сайты, в основном сайты поставщиков), для части из них составить уникальные описания. Добавить на сайт полезную информацию, связав ее с разделами каталога товаров.
Работа ведется через CMS сайтов. В качестве редактора для текстов используются TinyMCE и FCEditor.
Бюджет скромный. Цену указывайте за 1000 символов, с учетом добавления информации через CMS.
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