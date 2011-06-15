Написать Review+Abstract на английском.

Требуется найти статью на английском языке порядка 4-5стр (на любую тематику, только не очень сложную) и к ней написать review и abstract.

Руководствоваться базовыми правилами написания review и abstract (что должно включать содержание, структура)

Обьем работы review+abstract не считая найденной статьи: 2/3 - 1 страница а4. Сроки - среда, вечер.

Также есть пример выполненной работы.