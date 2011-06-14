Нужен рерайт с немецкого на немецкий

Нужно написать порядка 10 обзоров-презентаций детских товаров , точнее брендов. 90-100% уникальности, интересным языком. Примерно 1500-2500 слов. Просьба обращатся с примерами уже выполненых работ или если нет таких, то пробный текст обязателен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен литературный красивый рерайт с немецкого на немецкий. Это обзоры популярных игр.
Всего текста немного - примерно 30 000 символов.
Рерайт требуется глубокий. Проверять буду лично.
Пишите цены и сроки.
- Похожие заказы
- $15Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен очень хороший продающий текст на английском языке. Тематика: программы для очистки ПК. Оставляйте пожалуйста Ваши заявки либо пишите в ПМ и я отправлю Вам более детальную информацию(с примерами). В случае если результат будет хорошим то возможно постоянное ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Необходимо переписать статью по огнезащите 10ть раз. Каждая статья должна быть уникальной, что бы избежать склейки поисковиками. Исходный текст в приложении. Оплата wmz/wmrЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать перевод обзора проекта...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые соискатели удаленной работы. В нашу профессиональную команду постеров проходит отбор. Сотрудничество в случае прохождения отбора - долгосрочное. Задача писать короткие (150-250 символов) сообщения на форумы, комментарии к статьям и подобные посты. Стоимость поста (сообщения) от 10 ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для развлекательного сайта, требуется человек который постоянно придумывал бы текстовые интересные конкурсы.Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $8
Требуется найти статью на английском языке порядка 4-5стр (на любую тематику, только не очень сложную) и к ней написать review и abstract. Руководствоваться базовыми правилами написания review и abstract (что должно включать содержание, структура) Обьем работы review+abstract ...Завершен13 лет назад
Копирайт и рерайт 3 статей по сантехникеЗавершен13 лет назад
Для нескольких сайтов мебельной тематики требуется контент-менеджер и копирайтер в одном лице. Потребуется, изучив вопрос, забить достаточно большое количество товарных позиций (список позиций будет предоставлен в виде ссылок на аналогичные сайты, в основном сайты поставщиков), для ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется наполнение сайтов по тематике. Оформление: - оригинальное название (отличное от источника) - текст 500-700 симв. (минимальный рерайт) - добавление 2-4 фото (если есть, минимум 1) Предлагайте, общее количество + цена, срокиКопирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад