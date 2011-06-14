Создать продающий текст (английский)

Нужен очень хороший продающий текст на английском языке.

Тематика: программы для очистки ПК.

Оставляйте пожалуйста Ваши заявки либо пишите в ПМ и я отправлю Вам более детальную информацию(с примерами).

В случае если результат будет хорошим то возможно постоянное сотрудничество.