Написание коммерческого предложения

Нужен очень хороший продающий текст на английском языке. Тематика: программы для очистки ПК. Оставляйте пожалуйста Ваши заявки либо пишите в ПМ и я отправлю Вам более детальную информацию(с примерами). В случае если результат будет хорошим то возможно постоянное ...