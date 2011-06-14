12 статей о технике

Нужно написать 12 статей на русском языке о бытовой технике (тв, пылесосы, миксеры, блендеры, микроволновки, двд-плееры и пр.) объёмом 1800 - 2000 знаков. Допускается копипастинг с российских и иностранных ресурсов с хорошей редактурой. Язык статей - легко воспринимаемый, разговорный, без обилия заумных терминов. Стиль статей - мнения и советы от тех, кто уже пользуется этой техникой и доволен. Обязательна лёгкая индивидуализация стиля каждой статьи.

Также нужна одна статья о "Windows 8" от лица интересующегося юзера, опять же в виде тестирования ОС с последующим положительным мнением (нужно обозначить несколько негативных моментов) и рекомендациями к использованию.

Цена статьи (в зависимости от оригинальности и привлекательности) - от 10 до 15 USD.

Сроки сжатые - 4 дня. За срочность доплата 100%.