12 статей о технике

$250
КопирайтингЗакрыт18 заявок380 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать 12 статей на русском языке о бытовой технике (тв, пылесосы, миксеры, блендеры, микроволновки, двд-плееры и пр.) объёмом 1800 - 2000 знаков. Допускается копипастинг с российских и иностранных ресурсов с хорошей редактурой. Язык статей - легко воспринимаемый, разговорный, без обилия заумных терминов. Стиль статей - мнения и советы от тех, кто уже пользуется этой техникой и доволен. Обязательна лёгкая индивидуализация стиля каждой статьи.

Также нужна одна статья о "Windows 8" от лица интересующегося юзера, опять же в виде тестирования ОС с последующим положительным мнением (нужно обозначить несколько негативных моментов) и рекомендациями к использованию.

Цена статьи (в зависимости от оригинальности и привлекательности) - от 10 до 15 USD.

Сроки сжатые - 4 дня. За срочность доплата 100%.

13 лет назад
-Katty-
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$250
4 дня
Хочу оградить всех фрилансеров от сотрудничества с Екатериной! Неадекватный человек, слишком сильно владеющий правилами русского языка и НЕхорошего тона, выдающий себя за того, кем на самом деле не является. Претензии данного заказчика даже не хочется и обсуждать - настолько некрасиво и гадко сфабрикована возможность оставить мне отрицательный отзыв, чтобы очернить меня в глазах соратников по перу, и будущих заказчиков.
  • Похожие заказы

  • Обзоры детских товаров

    $15

    Нужно написать порядка 10 обзоров-презентаций детских товаров , точнее брендов. 90-100% уникальности, интересным языком. Примерно 1500-2500 слов. Просьба обращатся с примерами уже выполненых работ или если нет таких, то пробный текст обязателен.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание текстов для разделов сайта

    $50

    Необходимо написание уникальных текстов для разделов сайта ателье. В разделе женской одежды - это: - костюм; - платье; - юбка; - блуза. В разделе мужской одежды - это: - костюм; - брюки; - сорочка. Объем каждой статьи ~ 1000 символов. В каждой статье ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Идея сайта

    $50

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо придумать идею сайта. Это может быть абсолютно всё: и развлекательные портал, и онлайн игры, и соц. сеть и какой-то другой полезный сервис. Однако не хотелось бы видеть идею сайта в какой-то конкретной ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен рерайт с немецкого на немецкий

    Нужен литературный красивый рерайт с немецкого на немецкий. Это обзоры популярных игр. Всего текста немного - примерно 30 000 символов. Рерайт требуется глубокий. Проверять буду лично. Пишите цены и сроки.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать продающий текст (английский)

    Нужен очень хороший продающий текст на английском языке. Тематика: программы для очистки ПК. Оставляйте пожалуйста Ваши заявки либо пишите в ПМ и я отправлю Вам более детальную информацию(с примерами). В случае если результат будет хорошим то возможно постоянное ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размножить статью по огнезащите.

    $30

    Необходимо переписать статью по огнезащите 10ть раз. Каждая статья должна быть уникальной, что бы избежать склейки поисковиками. Исходный текст в приложении. Оплата wmz/wmr

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение форумов. Комментирование блогов.

    Здравствуйте уважаемые соискатели удаленной работы. В нашу профессиональную команду постеров проходит отбор. Сотрудничество в случае прохождения отбора - долгосрочное. Задача писать короткие (150-250 символов) сообщения на форумы, комментарии к статьям и подобные посты. Стоимость поста (сообщения) от 10 ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текстовые конкурсы.

    Для развлекательного сайта, требуется человек который постоянно придумывал бы текстовые интересные конкурсы.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад