Написание текстов для разделов сайта

Необходимо написание уникальных текстов для разделов сайта ателье.

В разделе женской одежды - это:

- костюм;

- платье;

- юбка;

- блуза.

В разделе мужской одежды - это:

- костюм;

- брюки;

- сорочка.

Объем каждой статьи ~ 1000 символов. В каждой статье 5-6 ключевиков, пару ВЧ, а остальные СЧ.

Статьи описательного характера по такому плану:

1. типа эту одежду можно одеть и туду и туда, то что это обязательная часть гардероба

(тут ключевики могут быть ... в офис, ... на лето, ... из шелка и тд)

2. про преимущества пошива в ателье

(тут ключевики пошив ..., пошив ... в ателье, индивидуальный пошив ...., ... на заказ)

Пример http://www.atelie-beatris.ru/woman_bluz.aspx

Текста должны быть лекгочитаемы, без сложных оборотов.

Срок: 1-2 дня.