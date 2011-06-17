Написание текстов для разделов сайта

Нужно написать порядка 10 обзоров-презентаций детских товаров , точнее брендов. 90-100% уникальности, интересным языком. Примерно 1500-2500 слов. Просьба обращатся с примерами уже выполненых работ или если нет таких, то пробный текст обязателен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написание уникальных текстов для разделов сайта ателье.
В разделе женской одежды - это:
- костюм;
- платье;
- юбка;
- блуза.
В разделе мужской одежды - это:
- костюм;
- брюки;
- сорочка.
Объем каждой статьи ~ 1000 символов. В каждой статье 5-6 ключевиков, пару ВЧ, а остальные СЧ.
Статьи описательного характера по такому плану:
1. типа эту одежду можно одеть и туду и туда, то что это обязательная часть гардероба
(тут ключевики могут быть ... в офис, ... на лето, ... из шелка и тд)
2. про преимущества пошива в ателье
(тут ключевики пошив ..., пошив ... в ателье, индивидуальный пошив ...., ... на заказ)
Пример http://www.atelie-beatris.ru/woman_bluz.aspx
Текста должны быть лекгочитаемы, без сложных оборотов.
Срок: 1-2 дня.
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