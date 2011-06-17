Написание текстов для разделов сайта

$50
КопирайтингЗавершен12 заявок245 просмотров
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Необходимо написание уникальных текстов для разделов сайта ателье.

В разделе женской одежды - это:

- костюм;

- платье;

- юбка;

- блуза.

В разделе мужской одежды - это:

- костюм;

- брюки;

- сорочка.

Объем каждой статьи ~ 1000 символов. В каждой статье 5-6 ключевиков, пару ВЧ, а остальные СЧ.

Статьи описательного характера по такому плану:

1. типа эту одежду можно одеть и туду и туда, то что это обязательная часть гардероба

(тут ключевики могут быть ... в офис, ... на лето, ... из шелка и тд)

2. про преимущества пошива в ателье

(тут ключевики пошив ..., пошив ... в ателье, индивидуальный пошив ...., ... на заказ)

Пример http://www.atelie-beatris.ru/woman_bluz.aspx

Текста должны быть лекгочитаемы, без сложных оборотов.

Срок: 1-2 дня.

13 лет назад
Poshiv-salon
Анатолий 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
deadtalker
Валентин 
36 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Спасибо Вам, Валентин. Качеством работы и скоростью выполнения остался очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё отлично - четкая постановка задачи, быстрая оплата.
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