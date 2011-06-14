Идея сайта

# 1 — $ 50

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо придумать идею сайта. Это может быть абсолютно всё: и развлекательные портал, и онлайн игры, и соц. сеть и какой-то другой полезный сервис. Однако не хотелось бы видеть идею сайта в какой-то конкретной направленности, например: сайт об автомобилях, мобильных телефонах, ноутбуках, веб-скриптах, фильмах, музыке и т.д. Хотя бы потому, что таких сайтов навалом и их нельзя коренным образом изменить. Впрочем, может я и ошибаюсь, удивите меня ;)

Хотелось бы видеть, что-то новое, яркое, весёлое, креативное, но самое главное - интересное. Сайт необязательно должен быть большим, приветствуются и маленькие сайты. Если такая идея уже воплощена в жизнь, то хотелось бы увидеть какие-то изменения, а именно то, что отличало бы от других.

Цель не заработать на этом сайте, а получить наибольшую посещаемость, сделать сайт для людей. Идея вполне может быть простой, но стоящей. Вообще я уже насмотрелся на множество бредовых идей, но кто знает, может быть именно здесь будет то, что мне нужно.

Добавляйте документы Microsoft Word в запароленном виде (пароли в ЛС), можете также выразить идею в графическом виде.