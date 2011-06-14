Нужно написать порядка 10 обзоров-презентаций детских товаров , точнее брендов. 90-100% уникальности, интересным языком. Примерно 1500-2500 слов. Просьба обращатся с примерами уже выполненых работ или если нет таких, то пробный текст обязателен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайт текстов про китайскую мобильную электронику. Много платить не смогу, так что – цена имеет значение.
Работы много, возможно – воспользуюсь услугами нескольких человек. Внимание всем! Трезво оценивайте свои возможности! Устал от исполнителей, которые договариваются и исчезают. Таким – отрицательный отзыв без разговоров!
Оплата – WMR.
Портфолио, отзывы и прочие звёздности значения не имеют, нужен просто хороший исполнитель.
Соискатели – пожалуйста, отпишитесь в проект, сколько можете делать в неделю и стоимость Ваших услуг.
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