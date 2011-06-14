Нужен рерайт текстов про китайскую мобильную электронику. Много платить не смогу, так что – цена имеет значение.

Работы много, возможно – воспользуюсь услугами нескольких человек. Внимание всем! Трезво оценивайте свои возможности! Устал от исполнителей, которые договариваются и исчезают. Таким – отрицательный отзыв без разговоров!

Оплата – WMR.

Портфолио, отзывы и прочие звёздности значения не имеют, нужен просто хороший исполнитель.

Соискатели – пожалуйста, отпишитесь в проект, сколько можете делать в неделю и стоимость Ваших услуг.