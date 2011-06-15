Здравствуйте!

Необходимо выполнить рерайт текстов для ИМ (спортивная тематика).

Текстов пока всего 4, каждый объемом 700-900 знаков (то есть общий объем около 3000 знаков).

Срок - сегодня.

Оригинальность 100% по Адвего.

Жду Ваши предложения по цене (бюджет не большой, поэтому цена имеет значение).