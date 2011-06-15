1. Требования к статьям 2. Статья должна быть уникальной в рамках Интернета, не опубликована ни на одном сайте и не проиндексирована поисковыми системами. Статьи с уникальностью менее 85% не принимаются к размещению. Уникальность статьи оценивается ...
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Здравствуйте!
Необходимо выполнить рерайт текстов для ИМ (спортивная тематика).
Текстов пока всего 4, каждый объемом 700-900 знаков (то есть общий объем около 3000 знаков).
Срок - сегодня.
Оригинальность 100% по Адвего.
Жду Ваши предложения по цене (бюджет не большой, поэтому цена имеет значение).
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