Описание городов в Украине

Требуется для определённого списка городов и сёл в Украине написать уникальное описание которое характеризует его с информацией которая может быть полезной и интересной для пользователей.Объектов для описания очень много более 500,указывайте стоимость за 1000 знаков и сроки реализации,или количество знаков которое вы можете писать ежедневно.