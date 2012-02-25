nikita172010

Сергей Иванов nikita172010

 
42 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Сбор данных в яндекс и гугл карте

    Требуется собрать данные по компаниям в яндекс и гугл карте Схема работы: -Мы даем вам список улиц в определенном городе,вам нужно зайти первоначально в гугл карту и ввести например " окна ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сбор данных в яндекс и гугл карте

    Добрый день! Требуется собрать данные по компаниям в яндекс и гугл карте Схема работы: -Мы даем вам список улиц в определенном городе,вам нужно зайти первоначально в гугл карту и ввести например " окна Москва улица ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сбор данных в интернете

    Требуется сбор данных в сети интернет по определенным городам Белоруссии и Казахстана Интересующая тематика и поисковые запросы: -металлопластиковые окна в… -продажа комплектующих для окон в. -производство окон в… -продажа фурнитуры для окон в… -оптовая продажа ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сбор данных

    Здравствуйте! Требуется собрать данные по компаниям по производству и продаже металлопластиковых окон а так же компании по продаже комплектующих для окон. Отчет должен быть в такой форме и в формате эксель Страна/город/название/телефон/сайт/электронная почта Одному исполнителю дается только одна страна ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание логотипа

    $100

    Добрый день,требуется создать четыре логотипа один на русском языке с русским слоганом, второй на английском языке с русским слоганом,третий на английском без слогана и четвёртый на русском без слогана.Интернет магазин в котором будет продаваться более ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание базы данных для интернет-магазина

    Добрый день,интересует создание базы данных для интернет магазина по товарам таким как у мобилака или розетки,как должен выглядеть один объект можно посмотреть на этих сайтах,фото должны быть актуальные и без водяных знаков.Один человек будет заниматься ...

    Создание базы данных
    Прочее8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется Web программист

    Город Мелитополь Требования: Опыт разработки сайтов знание: OOP Php MySQL JavaScript Ajax Css Html примеры проектов навыки создание высоко нагруженных проектов навыки оптимизация скриптов знание методологии защиты скриптов/сайтов от взлома быстрая обучаемость умение работать в команде опыт взаимодействия с дизайнером Обязанности: Разработка программного обеспечения оптимизация кода написание и доработка дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов.

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание парсера

    Добрый день,интересует написание парсера,под гугл и яндекс мап,нужно с генерировать базу данных названий, адресов и номеров телефонов по запросу "рекламные агенства" для разных городов Украины,всего по 14 городам.Написать и дать готовую базу до завтрашнего утра,до ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется постоянное написание статей для журнала

    Требуется написать статьи для журнала,статьи должны быть уникальными,интересными,слог должен быть лёгким для чтения. Тематики статей разные,как экономическая так и бытовая! Отдаем предпочтение авторам из Украины с возможностью телефонной связи и опытом написания статей для печатных ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Сбор базы данных

    Добрый день! Требуется собрать базу данных по таким городам (Киев,Донецк,Мариуполь,Одесса,Харьков,Симферополь,Николаев,Запорожье,Днепропетровск,Кривой Рог,Львов) Рубрики для сбора "ваш дом","ваш быт","ваше здоровье","ваш автомобиль","ваши дети","ваш досуг и отдых","ваши помощники""ваши финансы и правовая защита","ваш стиль".Каждая рубрика содержит под рубрики например в "ваш ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описание городов в Украине

    Требуется для определённого списка городов и сёл в Украине написать уникальное описание которое характеризует его с информацией которая может быть полезной и интересной для пользователей.Объектов для описания очень много более 500,указывайте стоимость за 1000 знаков ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изготовление листовки для металлопластиковых окон

    $50

    Требуется изготовление макета для листовки(А5),для компании по продаже металлопластиковых окон. Листовка должна быть эффектной,красивой,креативной,нести смысловую нагрузку,и подталкивать людей к заказам) Макет должен быть одинаково хорош как для цветной так и для чёрно белой печати. В приложении логотип компании.

    Дизайн продукции47 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайт на постоянной основе

    Добрый день. Новое задание. Требуется рерайт текстов+возможность писать уникальные тексты видя одну фотографию и минимальную информацию об объекте .Интересует долгосрочное сотрудничество с одинаковой оплатой для всех объектов без исключения, количество знаков колеблется от 300 до 1000 знаков.На ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание новостей

    Требуется на постоянной основе писать новости по туристической тематике (Украина) 1-3 новости в день+картинка к каждой.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется специалист по PHP

    $1500

    Требуется специалист по PHP для доработке не лёгкого сайта! Требования к программисту: ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД (УКРАИНА) НА ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 2-3 НЕДЕЛИ! Приветствуется знание CMS Wordpress Обязательны ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ знания ...

    PHPWordPressMySQLjQueryAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сбор информации с нета

    $1000

    Необходимо собрать определенную информацию с интернет ресурса в рамках нашей тематики. Условия: Время работы не менее 5-ти часов в день. Ежедневный отчет в договоренное время. Информация должна быть достоверной и проверенной. Обязательно гр. Украины (для возможности ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Zoja
Зоя 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Требуется писать отзывы
Интересное задание, обязательный заказчик. Рекомендую.
Отличный творческий подход к работе. Выполнено все без нареканий и в заявленный срок. Спасибо.
Ответный отзыв
milkashokolad74
Карина 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуется писать отзывы
Все отлично.
Отличный творческий подход к работе. Выполнено все без нареканий и в заявленный срок. Спасибо.
Ответный отзыв
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-1)
$23
10 баллов
12 лет назад
Требуется постоянное написание статей для журнала
Четкое ТЗ, вежливое обращение и своевременная предоплата и оплата. Рекомендую!
Всё сделано отлично, как и хотелось. Спасибо.
Ответный отзыв
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
Требуется постоянное написание статей для журнала
Было приятно работать с Сергеем. Быстрое, четкое ТЗ. Своевременное решение всех возникающих вопросов. Оплата без задержек. Вежливое общение. Спасибо за сотрудничество.
Статьи на высшем уровне. Сдача работы даже раньше срока, что не повлияло на качество. Спасибо
Ответный отзыв
Olechka77
Ольга 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
12 лет назад
Написание новостей
Сергей - хороший заказчик! Все четко и грамотно - от постановки задачи до оплаты. Работа с Сергеем оставила приятное впечатление.
Задание выполнено качественно и точно в назначенные сроки. Отличный ответственный исполнитель. Рекомендую. Большое спасибо за работу!
Ответный отзыв