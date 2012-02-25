nikita172010

Требуется собрать данные по компаниям в яндекс и гугл карте Схема работы: -Мы даем вам список улиц в определенном городе,вам нужно зайти первоначально в гугл карту и ввести например " окна ...
Сергей Иванов nikita172010nikita172010
- Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется собрать данные по компаниям в яндекс и гугл карте Схема работы: -Мы даем вам список улиц в определенном городе,вам нужно зайти первоначально в гугл карту и ввести например " окна Москва улица ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сбор данных в сети интернет по определенным городам Белоруссии и Казахстана Интересующая тематика и поисковые запросы: -металлопластиковые окна в… -продажа комплектующих для окон в. -производство окон в… -продажа фурнитуры для окон в… -оптовая продажа ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется собрать данные по компаниям по производству и продаже металлопластиковых окон а так же компании по продаже комплектующих для окон. Отчет должен быть в такой форме и в формате эксель Страна/город/название/телефон/сайт/электронная почта Одному исполнителю дается только одна страна ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день.Требуется собрать базу данных компаний которые занимаются продажей металлопластиковых окон на территории Украины.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день,требуется создать четыре логотипа один на русском языке с русским слоганом, второй на английском языке с русским слоганом,третий на английском без слогана и четвёртый на русском без слогана.Интернет магазин в котором будет продаваться более ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день,интересует создание базы данных для интернет магазина по товарам таким как у мобилака или розетки,как должен выглядеть один объект можно посмотреть на этих сайтах,фото должны быть актуальные и без водяных знаков.Один человек будет заниматься ...Прочее8 заявокЗакрыт11 лет назад
Город Мелитополь Требования: Опыт разработки сайтов знание: OOP Php MySQL JavaScript Ajax Css Html примеры проектов навыки создание высоко нагруженных проектов навыки оптимизация скриптов знание методологии защиты скриптов/сайтов от взлома быстрая обучаемость умение работать в команде опыт взаимодействия с дизайнером Обязанности: Разработка программного обеспечения оптимизация кода написание и доработка дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется создать логотип для аудиторской компанииЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день,интересует написание парсера,под гугл и яндекс мап,нужно с генерировать базу данных названий, адресов и номеров телефонов по запросу "рекламные агенства" для разных городов Украины,всего по 14 городам.Написать и дать готовую базу до завтрашнего утра,до ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написать статьи для журнала,статьи должны быть уникальными,интересными,слог должен быть лёгким для чтения. Тематики статей разные,как экономическая так и бытовая! Отдаем предпочтение авторам из Украины с возможностью телефонной связи и опытом написания статей для печатных ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Добрый день! Требуется собрать базу данных по таким городам (Киев,Донецк,Мариуполь,Одесса,Харьков,Симферополь,Николаев,Запорожье,Днепропетровск,Кривой Рог,Львов) Рубрики для сбора "ваш дом","ваш быт","ваше здоровье","ваш автомобиль","ваши дети","ваш досуг и отдых","ваши помощники""ваши финансы и правовая защита","ваш стиль".Каждая рубрика содержит под рубрики например в "ваш ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добрый день. Требуется создания скидочного сервиса по типу группона в минимальные сроки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется для определённого списка городов и сёл в Украине написать уникальное описание которое характеризует его с информацией которая может быть полезной и интересной для пользователей.Объектов для описания очень много более 500,указывайте стоимость за 1000 знаков ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется изготовление макета для листовки(А5),для компании по продаже металлопластиковых окон. Листовка должна быть эффектной,красивой,креативной,нести смысловую нагрузку,и подталкивать людей к заказам) Макет должен быть одинаково хорош как для цветной так и для чёрно белой печати. В приложении логотип компании.Дизайн продукции47 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется написание отзывов для разных объектов туристической направленности.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Добрый день. Новое задание. Требуется рерайт текстов+возможность писать уникальные тексты видя одну фотографию и минимальную информацию об объекте .Интересует долгосрочное сотрудничество с одинаковой оплатой для всех объектов без исключения, количество знаков колеблется от 300 до 1000 знаков.На ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен13 лет назад
Требуется на постоянной основе писать новости по туристической тематике (Украина) 1-3 новости в день+картинка к каждой.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1500
Требуется специалист по PHP для доработке не лёгкого сайта! Требования к программисту: ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД (УКРАИНА) НА ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 2-3 НЕДЕЛИ! Приветствуется знание CMS Wordpress Обязательны ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ знания ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо собрать определенную информацию с интернет ресурса в рамках нашей тематики. Условия: Время работы не менее 5-ти часов в день. Ежедневный отчет в договоренное время. Информация должна быть достоверной и проверенной. Обязательно гр. Украины (для возможности ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад