Сбор данных в яндекс и гугл карте

Требуется собрать данные по компаниям в яндекс и гугл карте

Схема работы:

-Мы даем вам список улиц в определенном городе,вам нужно зайти первоначально в гугл карту и ввести например " окна Москва улица Ленина" затем собрать данные по компаниям которые расположены ТОЛЬКО НА ЭТОЙ УЛИЦЕ,затем то же самое проделать в яндекс карте,при этом сохранять только новые компании,так как там будут повторения.Нужно получить максимальное колличество компаний которые работают в сфере производства или продаже окон.

Стоимость одного контакта 1 рубль.

Результат предоставляется в формате эксель в таком виде название компании/адрес/телефон/сайт

НУЖНО СОБИРАТЬ КОМПАНИИ ТОЛЬКО ПО "ОКНАМ" НАЧАЛО ЗАПРОСА "ОКНА"

Для этой стоимости нужно собрать 1000 контактов,если не хватит нужно мне сообщить,я дам новые улицы,если останутся незаконченные улицы нужно мне их то же передать и сообщить мне об этом.

Интересующие улицы в МОСКВЕ:

Габричевского, улица

Гаврикова улица

Гагарина, площадь

Гагарина, улица

Гагаринский переулок

Газгольдерная улица

Газетный переулок

Газовский переулок

Газопровод, улица

улица Галины Вишневской

Гамалеи, улица

Гамсоновский переулок

Ганецкого, площадь

Ганнушкина, набережная

Гаражная улица

Гарднеровский переулок

Гарибальди, улица

Гастелло, улица

Гатчинская улица

Гашека, улица

Гвардейская улица

Гвоздева, улица

Генерала Алексеева, проспект

Генерала Антонова, улица

Генерала Белобородова, улица

Генерала Белова, улица

Генерала Глаголева, улица

Генерала Дорохова, улица

Генерала Ермолова, улица

Генерала Жадова, площадь

Генерала Карбышева, бульвар

Генерала Кузнецова, улица

Генерала Рычагова, улица

Генерала Тюленева, улица

Георгиевский переулок

Герасима Курина, улица

Героев Панфиловцев, улица

Гжатская улица

Гжельский переулок

Гиляровского, улица

Главмосстроя, проезд

Главмосстроя, улица

Главная аллея

Главная улица

Глазовский переулок

Глебовская улица (Москва)

Глебовский переулок

Глинистый переулок

Глинищевский переулок

Глубокий переулок

Глухарёв переулок

Говорова, улица

Гоголевский бульвар

Гоголя, улица

Годовикова, улица

Голиковский переулок

Головановский переулок

Головачёва, улица

Головинская набережная

Головинское шоссе

Голубинская улица

Голутвинский 1-й переулок

Голутвинский 3-й переулок

Голутвинский 4-й переулок

Гольяновская улица

Гольяновский проезд

Гончарная набережная

Гончарная улица

Гончарный 1-й переулок

Гончарный 2-й переулок

Гончарный проезд

Гончарова, улица

Гончаровский 1-й переулок

Гончаровский 2-й переулок

Горбунова, улица

Горлов тупик

Горловская 1-я улица

Горловская 2-я улица

Горловский проезд

Городецкая улица

Городская улица

Улица Городянка

Гороховский переулок

Горчакова, улица

Госпитальная набережная

Госпитальная площадь

Госпитальная улица

Госпитальный переулок

Госпитальный Вал, улица

Гостиничная улица

Гостиничный проезд

Гражданская 1-я улица

Гражданская 2-я улица

Гражданская 3-я улица

Гражданская 4-я улица

Грайвороновская улица

Грайвороновский 1-й проезд

Грайвороновский 2-й проезд

Гранатный переулок

Графитный проезд

Графский переулок

Грекова, улица

Гризодубовой, улица

Гримау, улица

Грина, улица

Гришина, улица

Гродненская улица

Громова, улица

Грохольский переулок

Грузинская площадь

Грузинский переулок

Грузинский Вал, улица

Губкина, улица

Гурьевский проезд

Гурьянова, улица

Гусятников переулок

Давыдковская улица

Давыдовский переулок

Даев переулок

Дальний переулок

Дальняя улица

Даниловская набережная

Даниловская площадь

Даниловский переулок

Даниловский Вал, улица

Дачная улица (Южное Бутово)

Дачная улица (Малино)

Дачно-Мещёрский 1-й проезд

Дачно-Мещёрский 2-й проезд

Дачно-Мещёрский 3-й проезд

Дачно-Мещёрский 4-й проезд

Дачно-Мещёрский 5-й проезд

Дачно-Мещёрский 6-й проезд

Дашков переулок

Двадцати Шести Бакинских Комиссаров, улица

Двинцев, улица

Дворникова улица

Дворцовая аллея

Дворцовая улица

Дворцовый проезд

Девичьего Поля, проезд

Девятая Рота, улица

Девяткин переулок

Девятого Мая, улица

Дегтярный переулок

Дегунинская улица

Дегунинский проезд

Дежнёва проезд

Декабристов, улица

Делегатская улица

Деловая улица

Демьяна Бедного, улица

Денежный переулок

Дениса Давыдова, улица

Денисовский переулок

Деповская улица

Дербеневская набережная

Дербеневская улица

Дербеневский 1-й переулок

Дербеневский 2-й переулок

Дербеневский 3-й переулок

Десантная улица

Десятилетия Октября, улица

Детская улица

Джавахарлала Неру, площадь

Джамгаровская улица

Джанкойская улица

Джанкойский проезд

Дивизионная улица

Динамовская улица

Динамовский 2-й переулок

Дмитриевского, улица

Дмитрия Донского, бульвар

Дмитрия Ульянова, улица

Дмитровский переулок

Дмитровский проезд

Дмитровское шоссе

Днепропетровская улица

Днепропетровский проезд

Добровольческая улица

Добровольческий переулок

Добролюбова переулок

Добролюбова проезд

Добролюбова, улица

Доброслободская улица

Добрынинский 1-й переулок

Добрынинский 2-й переулок

Добрынинский 3-й переулок

Добрынинский 4-й переулок

Доватора, улица

Довженко, улица

Докукина, улица

Докучаев переулок

Долгова, улица

Долгопрудная аллея

Долгопрудная улица

Долгопрудненское шоссе

Долгоруковская улица

Дольская улица

Домодедовская улица