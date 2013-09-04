Написать текст диктора в видео

Собственно я высылаю вам парочку картинок небольших, вы печатаете текст с них. Печатать нужно верно, чем правильнее заполняете, тем больше заработаете, ошибаетесь? -с вас будет вычтено). Неплохая подработка для школьников. Примерно 500 картинок размером до 400*200, до ...