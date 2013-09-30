В нашу команду требуется корректор текстов. Требования: безукоризненное знание русского языка, опыт работы корректором. Ответственность и онлайн присутствие. Основные обязанности: Управление командой авторов. Сдача работ клиентам, ведение бухгалтерии. Редактирование текста — проверка смысловой части текста на грамотность, связанность, логичность, ...
Требуется редактор. Работа удаленная. Фултайм.
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Редакторскому отделу компании «Слетать.ру» требуется редактор для постоянной удаленной работы.
Занятость: полная.
График работы: будничный; с 10:00 до 18:00 по московскому времени (возможна индивидуальная корректировка).
Заработная плата: по договоренности, на основе средних рыночных расценок.
Тематика: туризм, описания отелей и достопримечательностей.
Оклад: от 20 000 руб. Точная сумма оклада обсуждается по результатам выполнения тестового задания и собеседования.
Обязанности: глубинное редактирование текстов, включающее в себя элементы литературной (стилистической) обработки, технического редактирования (соответствие формам и шаблонам системы), а также контент-редактирования (проверка относящихся к объекту фактов). От текста к тексту соотношение перечисленных пунктов варьируется.
Работа осуществляется в собственной проектной системе, где есть исходные данные объектов (описания, фото, карты, отзывы и т. д.) и обеспечена автоматическая проверка уникальности материалов. В рабочем процессе возможны как возврат работ авторам (с комментариями для доработки и исправлений), так и отправка исходных данных контент-менеджерам для проверки и конкретизации, все это тоже делается прямо в системе.
Требования к кандидатам: грамотность, хорошее чувство языка, умение пользоваться как можно более широким диапазоном языковых средств в рамках короткого текста, знание темы (индустрия туризма) или желание в сжатые сроки с ней подробно познакомиться, умение работать с большими, зачастую разнородными объемами информации, как текстовой, так и графической, широкий культурный кругозор.
Дополнительные пожелания:
1. Проекту требуется не просто исполнитель, но человек, умеющий принимать самостоятельные решения по текстам, попадающим в его ведение, осмысленно подходить к достижениям и возможностям авторов текстов. Реанимировать тексты силами наших постоянных авторов или доводить работы до нужного уровня собственноручно — решать вам. Главное – результат.
2. Универсальность мышления, собственный стиль и творческий подход всемерно приветствуются в сочетании с дисциплинированностью и критичностью к себе, а также умением держаться в рамках общих задач. Взаимное редактирование с целями устранения случайных ошибок и корректировки подходов входит в постоянную практику работы редакторского отдела.
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