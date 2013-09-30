Требуется редактор. Работа удаленная. Фултайм.

$1000
Редактирование и КорректураЗакрыт25 заявок800 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Редакторскому отделу компании «Слетать.ру» требуется редактор для постоянной удаленной работы.

Занятость: полная.

График работы: будничный; с 10:00 до 18:00 по московскому времени (возможна индивидуальная корректировка).

Заработная плата: по договоренности, на основе средних рыночных расценок.

Тематика: туризм, описания отелей и достопримечательностей.

Оклад: от 20 000 руб. Точная сумма оклада обсуждается по результатам выполнения тестового задания и собеседования.

Обязанности: глубинное редактирование текстов, включающее в себя элементы литературной (стилистической) обработки, технического редактирования (соответствие формам и шаблонам системы), а также контент-редактирования (проверка относящихся к объекту фактов). От текста к тексту соотношение перечисленных пунктов варьируется.

Работа осуществляется в собственной проектной системе, где есть исходные данные объектов (описания, фото, карты, отзывы и т. д.) и обеспечена автоматическая проверка уникальности материалов. В рабочем процессе возможны как возврат работ авторам (с комментариями для доработки и исправлений), так и отправка исходных данных контент-менеджерам для проверки и конкретизации, все это тоже делается прямо в системе.

Требования к кандидатам: грамотность, хорошее чувство языка, умение пользоваться как можно более широким диапазоном языковых средств в рамках короткого текста, знание темы (индустрия туризма) или желание в сжатые сроки с ней подробно познакомиться, умение работать с большими, зачастую разнородными объемами информации, как текстовой, так и графической, широкий культурный кругозор.

Дополнительные пожелания:

1. Проекту требуется не просто исполнитель, но человек, умеющий принимать самостоятельные решения по текстам, попадающим в его ведение, осмысленно подходить к достижениям и возможностям авторов текстов. Реанимировать тексты силами наших постоянных авторов или доводить работы до нужного уровня собственноручно — решать вам. Главное – результат.

2. Универсальность мышления, собственный стиль и творческий подход всемерно приветствуются в сочетании с дисциплинированностью и критичностью к себе, а также умением держаться в рамках общих задач. Взаимное редактирование с целями устранения случайных ошибок и корректировки подходов входит в постоянную практику работы редакторского отдела.

10 лет назад
SletatRed
Ольга 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Корректор

    $500

    В нашу команду требуется корректор текстов. Требования: безукоризненное знание русского языка, опыт работы корректором. Ответственность и онлайн присутствие. Основные обязанности: Управление командой авторов. Сдача работ клиентам, ведение бухгалтерии. Редактирование текста — проверка смысловой части текста на грамотность, связанность, логичность, ...

    Редактирование и Корректура35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Транскрибация видео

    Доброго времени. Необходимо по каждому ролику канала https://www.youtube.com/user/center1pozvonochnik предоставить текст - исходя из звука (диалога-монолога) Послеоплата (возможно, немного отложенная) *** Пишите, пожалуйста, предложения; неопредленность не располагает

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Специалист для перевода видео в текст

    Требуется человек который будет онлайн как минимум 8 часов день, который очень быстро печатает и без ошибок, с богатым словарным запасом. Задача у этого специалиста такая, я ему диктую текст в скайпе можно без веб камеры ...

    Редактирование и Корректура8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для расшифровки беседы

    Необходим человек, который будет звонить из скайпа (предоставляемый рабочий аккаунт) по предоставленной базе, записывать и расшифровывать беседы. Работа в стандартные часы рабочего дня (те соискатели, у кого есть немного времени вечером - не подойдут). ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение прайс-листа

    Добрый день! Необходимо заполнить прайс-лист из 310 позиций. Порядок действий таков - в таблице эксель (в приложении) из столбца A ищется артикул на сайте (англоязычном) соответствующая позиция, далее в таблицу заносится измененный артикул по формуле "перед ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редактор для сайта о растениеводстве

    $1000

    По просьбе коллеги размещаю объявление: редактор для сайта о комнатном и не только растениеводстве. В настоящее время сайт в разработке, и нужно подготовить базовый контент. В задачи специалиста до момента выхода "в эфир" будет входить следующее: 1. Знакомство ...

    Редактирование и Корректура19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление товаров в магазин

    Бюджет по договоренности Добавление товаров в магазин Стандартное задание – добавление товаров интернет-магазин через личный кабинет. Количество полей у каждого товара – около 10. Исходные данные представлены в виде экселевской таблицы. Добавление 1 товара изначально занимает около 1,5 ...

    Редактирование и Корректура25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Структурировать и перенести данные в excel

    Структурировать и перенести данные в 2 таблицах Excel 1. Перенести из 1 формата накладной в 2 других товар. 2. Проанализировать данные в 1 таблице по 2 контрольными датам. (файл с продажами, в 1 ячекий по 1-3 товаров, ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад