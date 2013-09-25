Транскрибация видео

Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок285 просмотров
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Доброго времени.

Необходимо по каждому ролику канала

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предоставить текст - исходя из звука (диалога-монолога)

Послеоплата (возможно, немного отложенная)

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Пишите, пожалуйста, предложения;

неопредленность не располагает

10 лет назад
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
anastezias
Анастасия 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$7
1 день
Сотрудничество состоялось, все ожидаемо. Спасибо за своевременную сдачу работы.
Андрей - отличный заказчик, всегда на связи, отвечает на все вопросы, возникающие по ходу работы, дает ценные указания. Оплату высылает вовремя.