переводчик,лингвист,преподаватель,в.о,англ,греч.
Здравствуйте! Благодарю за проявленный интерес к моему профилю!
В данный момент я на этом сайте уже не новичок, но стараюсь поддерживать на высоком уровне заработанную репутацию:)
Мои принципы-высокое качество работы, ответственный подход, своевременное выполнение заказа, учет всех пожеланий клиента!
Мои основные направления- все,что связано с текстами: перевод, написание статей с нуля, рерайт\копирайт.
От клиента требую не пропадать по ходу работы, своевременной оплаты.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Все переведено быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда готов все объяснить и пояснить, оплата своевременная!
$7
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничество состоялось, все ожидаемо. Спасибо за своевременную сдачу работы.
Ответный отзыв
Андрей - отличный заказчик, всегда на связи, отвечает на все вопросы, возникающие по ходу работы, дает ценные указания. Оплату высылает вовремя.
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделано в срок и качественно. Рекоммендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничать - одно удовольствие!
$15
10 баллов
11 лет назад
Выполнено быстро и качественно
Ответный отзыв
Андрей - Отличный заказчик, интересные задания, своевременная оплата!
$20
10 баллов
11 лет назад
Анастасия оперативно выполнила задание, постоянно была на связи. Спасибо за работу
Ответный отзыв
Рекомендую всем Михаила как отличного заказчика! Задача поставлена четко, ясно, оплата пришла в оговоренный срок без задержки. СПАСИбО за сотрудничество:)