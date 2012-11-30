anastezias

Анастасия anastezias

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
переводчик,лингвист,преподаватель,в.о,англ,греч.

Здравствуйте! Благодарю за проявленный интерес к моему профилю!

В данный момент я на этом сайте уже не новичок, но стараюсь поддерживать на высоком уровне заработанную репутацию:)

Мои принципы-высокое качество работы, ответственный подход, своевременное выполнение заказа, учет всех пожеланий клиента!

Мои основные направления- все,что связано с текстами: перевод, написание статей с нуля, рерайт\копирайт.

От клиента требую не пропадать по ходу работы, своевременной оплаты.

Написание статей
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Отзывы заказчиков
elequeri
Елена 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Небольшая статья (с английского на русский)
Все переведено быстро и качественно! Спасибо!
Отличный заказчик! Всегда готов все объяснить и пояснить, оплата своевременная!
Ответный отзыв
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Транскрибация видео
Сотрудничество состоялось, все ожидаемо. Спасибо за своевременную сдачу работы.
Андрей - отличный заказчик, всегда на связи, отвечает на все вопросы, возникающие по ходу работы, дает ценные указания. Оплату высылает вовремя.
Ответный отзыв
creohan
Андрей 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перевод IT статьи
Сделано в срок и качественно. Рекоммендую.
Отличный заказчик, сотрудничать - одно удовольствие!
Ответный отзыв
creohan
Андрей 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Заменить контент с английского на русский
Выполнено быстро и качественно
Андрей - Отличный заказчик, интересные задания, своевременная оплата!
Ответный отзыв
MISHA
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходим перевод с англ. на рус.
Анастасия оперативно выполнила задание, постоянно была на связи. Спасибо за работу
Рекомендую всем Михаила как отличного заказчика! Задача поставлена четко, ясно, оплата пришла в оговоренный срок без задержки. СПАСИбО за сотрудничество:)
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