переводчик,лингвист,преподаватель,в.о,англ,греч.

Здравствуйте! Благодарю за проявленный интерес к моему профилю!

В данный момент я на этом сайте уже не новичок, но стараюсь поддерживать на высоком уровне заработанную репутацию:)

Мои принципы-высокое качество работы, ответственный подход, своевременное выполнение заказа, учет всех пожеланий клиента!

Мои основные направления- все,что связано с текстами: перевод, написание статей с нуля, рерайт\копирайт.

От клиента требую не пропадать по ходу работы, своевременной оплаты.