Необходима грамотная литературная расшифровка пяти аудиороликов, каждый продолжительностью меньше минуты. 200 руб. Срок сдачи — понедельник, 02.09.2013, до 13–00 московского времени.
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В нашу команду требуется корректор текстов.
Требования: безукоризненное знание русского языка, опыт работы корректором. Ответственность и онлайн присутствие.
Основные обязанности:
Управление командой авторов. Сдача работ клиентам, ведение бухгалтерии.
Редактирование текста — проверка смысловой части текста на грамотность, связанность, логичность, структурированность.
Корректирование текста — проверка текста на отсутствие орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок.
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