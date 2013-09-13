Корректор

$500
Редактирование и КорректураЗакрыт35 заявок759 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В нашу команду требуется корректор текстов.

Требования: безукоризненное знание русского языка, опыт работы корректором. Ответственность и онлайн присутствие.

Основные обязанности:

Управление командой авторов. Сдача работ клиентам, ведение бухгалтерии.

Редактирование текста — проверка смысловой части текста на грамотность, связанность, логичность, структурированность.

Корректирование текста — проверка текста на отсутствие орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок.

10 лет назад
artur86
Любава 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов
  • Похожие заказы

  • Транскрибация видео

    Доброго времени. Необходимо по каждому ролику канала https://www.youtube.com/user/center1pozvonochnik предоставить текст - исходя из звука (диалога-монолога) Послеоплата (возможно, немного отложенная) *** Пишите, пожалуйста, предложения; неопредленность не располагает

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Специалист для перевода видео в текст

    Требуется человек который будет онлайн как минимум 8 часов день, который очень быстро печатает и без ошибок, с богатым словарным запасом. Задача у этого специалиста такая, я ему диктую текст в скайпе можно без веб камеры ...

    Редактирование и Корректура8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для расшифровки беседы

    Необходим человек, который будет звонить из скайпа (предоставляемый рабочий аккаунт) по предоставленной базе, записывать и расшифровывать беседы. Работа в стандартные часы рабочего дня (те соискатели, у кого есть немного времени вечером - не подойдут). ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение прайс-листа

    Добрый день! Необходимо заполнить прайс-лист из 310 позиций. Порядок действий таков - в таблице эксель (в приложении) из столбца A ищется артикул на сайте (англоязычном) соответствующая позиция, далее в таблицу заносится измененный артикул по формуле "перед ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редактор для сайта о растениеводстве

    $1000

    По просьбе коллеги размещаю объявление: редактор для сайта о комнатном и не только растениеводстве. В настоящее время сайт в разработке, и нужно подготовить базовый контент. В задачи специалиста до момента выхода "в эфир" будет входить следующее: 1. Знакомство ...

    Редактирование и Корректура19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление товаров в магазин

    Бюджет по договоренности Добавление товаров в магазин Стандартное задание – добавление товаров интернет-магазин через личный кабинет. Количество полей у каждого товара – около 10. Исходные данные представлены в виде экселевской таблицы. Добавление 1 товара изначально занимает около 1,5 ...

    Редактирование и Корректура25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Структурировать и перенести данные в excel

    Структурировать и перенести данные в 2 таблицах Excel 1. Перенести из 1 формата накладной в 2 других товар. 2. Проанализировать данные в 1 таблице по 2 контрольными датам. (файл с продажами, в 1 ячекий по 1-3 товаров, ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Корректор (пунктуационные ошибки)

    Мы привыкли работать с авторами - профессиональными строителями. Орфографически ошибки у них, как правило, отсутствуют (т.к. Word подсвечивает :) ) . Но часто встречаются пунктуационные. Типа "Дома, как люди" вместо "Дома - как люди". или "Кровля дома, всегда, ...

    Редактирование и Корректура14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад