Расшифровка аудиозаписей

Доброго вечера!

На данный момент под расшифровку есть 2 записи:

1. 37 минут интервью (качество хорошее), сдать нужно к 15-00 по Мск завтра, оплата 9 руб/минута.

2. 33 минуты суд.записи, качество для суда нормальное, оплата 11 руб/минута. Сдать нужно к 11-00 утра по Мск завтра.

Оплата на карту Сбера или ЯД или Веб мани.