Редакторы с навыками рерайтера

Требуется 15–20 человек для постоянного сотрудничества.

В основном нужно будет делать рерайт транскрибаций семинаров.

Цель – книга. Изложение – от лица автора. Речь должна быть легко читаема. Без длинных фраз. Автор – молодой мужчина, быстрый, энергичный. Рерайт не в том, что бы заменить все слова, а в том, что бы из разговорной речи сделать текст для книги, но он не должен потерять своей живости.

Требование к кандидатам: грамотный русский язык, безошибочное письмо, легкий стиль изложения, соблюдение сроков, регулярный выход на связь в скайпе.

В заявке укажите пожалуйста стоимость Вашей работы за 1000зпб, и контакт для связи в скайпе.