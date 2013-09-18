Редакторы с навыками рерайтера

Редактирование и КорректураЗакрыт17 заявок591 просмотр
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Требуется 15–20 человек для постоянного сотрудничества.

В основном нужно будет делать рерайт транскрибаций семинаров.

Цель – книга. Изложение – от лица автора. Речь должна быть легко читаема. Без длинных фраз. Автор – молодой мужчина, быстрый, энергичный. Рерайт не в том, что бы заменить все слова, а в том, что бы из разговорной речи сделать текст для книги, но он не должен потерять своей живости.

Требование к кандидатам: грамотный русский язык, безошибочное письмо, легкий стиль изложения, соблюдение сроков, регулярный выход на связь в скайпе.

В заявке укажите пожалуйста стоимость Вашей работы за 1000зпб, и контакт для связи в скайпе.

10 лет назад
KTRKV
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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