Требуется корректор

Необходимо вычитывать в админке опубликованные за день новости и править их, приводя в соответствие правилам русского языка.

Работы не много, но хочется, чтобы коррективы вносились ежедневно.

Оплата Я-деньгами в режиме ежедневно.

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