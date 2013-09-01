Ввод текста с изображенний

Собственно я высылаю вам парочку картинок небольших, вы печатаете текст с них. Печатать нужно верно, чем правильнее заполняете, тем больше заработаете, ошибаетесь? -с вас будет вычтено).

Неплохая подработка для школьников.

Примерно 500 картинок размером до 400*200, до 15 символов...

Текст на русском языке.

Так же можете контактировать со мной через icq: 624579938