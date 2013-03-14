nathal

Наталья nathal

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Рерайтер новостей.

    $550

    Для ежедневного ведения новостных проектов требуется человек, знакомый с работой с новостями. Работа за зарплату. В данный момент 16 тысяч рублей в месяц. Выплата ежедневно на я-деньги. Пишите скайп и будьте готовы к общению.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод и рерайт текстов.

    Необходим переводчик-райтер, который может взяться за работу с текстами, связанными со строительной и околостроительной тематикой. В основном требуется делать краткие тексты с несколькими картинками. Однако также понадобится делать несколько масштабных обзоров. От вас портфолио, где ...

    Рерайт текста
    Переводы10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется корректор

    Необходимо вычитывать в админке опубликованные за день новости и править их, приводя в соответствие правилам русского языка. Работы не много, но хочется, чтобы коррективы вносились ежедневно. Оплата Я-деньгами в режиме ежедневно. Напишите ваши расценки за корректуру ...

    Редактирование и Корректура33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для расшифровки беседы

    Необходим человек, который будет звонить из скайпа (предоставляемый рабочий аккаунт) по предоставленной базе, записывать и расшифровывать беседы. Работа в стандартные часы рабочего дня (те соискатели, у кого есть немного времени вечером - не подойдут). ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик новостей

    Требуется переводчик новостей из буржунета. Тематика широкая, но не узкоспециальная. В основном - политика и общественные явления + знаменитости. От вас скайп и расценки. Оплата ежедневно.

    Переводы48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер новостей

    Требуется рерайтер новостей. Большой объем ежедневной работы. Необходимо: доступность с 11 до 18-19 часов, грамотность и понимание того, что такое новости. Пишите вашу цену за тыс знаков и скайп. Оплата ежедневная на я-деньги.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер новостей (от 5 до 25 новостей в день)

    Требуется рерайтер новостей. Минимальная нагрузка - по 5 новостей в день + по 2 в выходные дни. Необходимо: доступность в рабочее время с 11 до 18-20 часов. Обязательна грамотность и понимание, что такое новости и почему ...

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переводчик киноновостей

    Необходим человек, который сможет оперативно найти и перевести уникальные киноновости и новости сериалов с английского. Соискателям также хорошо знакомым с политикой и способным находить и переводить хорошие актуальные новости - приоритет. Оплата ежедневно. Пишите ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад