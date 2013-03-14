Для ежедневного ведения новостных проектов требуется человек, знакомый с работой с новостями. Работа за зарплату. В данный момент 16 тысяч рублей в месяц. Выплата ежедневно на я-деньги. Пишите скайп и будьте готовы к общению.
- $550Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим переводчик-райтер, который может взяться за работу с текстами, связанными со строительной и околостроительной тематикой. В основном требуется делать краткие тексты с несколькими картинками. Однако также понадобится делать несколько масштабных обзоров. От вас портфолио, где ...Переводы10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо вычитывать в админке опубликованные за день новости и править их, приводя в соответствие правилам русского языка. Работы не много, но хочется, чтобы коррективы вносились ежедневно. Оплата Я-деньгами в режиме ежедневно. Напишите ваши расценки за корректуру ...Редактирование и Корректура33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим человек, который будет звонить из скайпа (предоставляемый рабочий аккаунт) по предоставленной базе, записывать и расшифровывать беседы. Работа в стандартные часы рабочего дня (те соискатели, у кого есть немного времени вечером - не подойдут). ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется переводчик новостей из буржунета. Тематика широкая, но не узкоспециальная. В основном - политика и общественные явления + знаменитости. От вас скайп и расценки. Оплата ежедневно.Переводы48 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется рерайтер новостей. Большой объем ежедневной работы. Необходимо: доступность с 11 до 18-19 часов, грамотность и понимание того, что такое новости. Пишите вашу цену за тыс знаков и скайп. Оплата ежедневная на я-деньги.Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется рерайтер новостей. Минимальная нагрузка - по 5 новостей в день + по 2 в выходные дни. Необходимо: доступность в рабочее время с 11 до 18-20 часов. Обязательна грамотность и понимание, что такое новости и почему ...Копирайтинг56 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим человек, который сможет оперативно найти и перевести уникальные киноновости и новости сериалов с английского. Соискателям также хорошо знакомым с политикой и способным находить и переводить хорошие актуальные новости - приоритет. Оплата ежедневно. Пишите ...Переводы19 заявокЗакрыт11 лет назад