Перевести скан в текст

$100
Редактирование и КорректураЗавершен2 заявки221 просмотр
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Требуется перевести отсканированный паспорт

в текст(формат doc или docx)

Исходный материал - отсканированный паспорт в формате pdf из 8-ми страниц.

Со сканом можно ознакомится здесь:

http://invertory.ru/help/user-manual.pdf

Детали при редактировании текста:

пропустить английский текст, нужен только русский текст,

упорядочить страницы по порядку, в скане страницы перепутаны.

Вставить из скана таблицы и рисунки в виде графических рисунков.

Исправить синтаксические и орфографические ошибки в исходнике.

Оплата рублями,

или вебмани - wmr

или Яндекс-Деньги.

Если исполнитель озвучил стоимость своих работ в долларах - ему отправляется

сумма по курсу - 33 рубля за 1 доллар.

Заявки без указанной сумму за исполнение

и без сроков отклоняются.

Просьба указывать стоимость за всю работу, а не за страницу или час работы.

10 лет назад
super-visor
Романович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
suncry_design
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$80
1 день
Работа была выполнена качественно и в срок, рекомендую
Все отлично! Рекомендую!
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