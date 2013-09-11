Перевести скан в текст

Необходимо откорректировать статью для печати, в срок до завтрашнего утра. Все кто готов выполнить - пишите в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести отсканированный паспорт
в текст(формат doc или docx)
Исходный материал - отсканированный паспорт в формате pdf из 8-ми страниц.
Со сканом можно ознакомится здесь:
http://invertory.ru/help/user-manual.pdf
Детали при редактировании текста:
пропустить английский текст, нужен только русский текст,
упорядочить страницы по порядку, в скане страницы перепутаны.
Вставить из скана таблицы и рисунки в виде графических рисунков.
Исправить синтаксические и орфографические ошибки в исходнике.
Оплата рублями,
или вебмани - wmr
или Яндекс-Деньги.
Если исполнитель озвучил стоимость своих работ в долларах - ему отправляется
сумма по курсу - 33 рубля за 1 доллар.
Заявки без указанной сумму за исполнение
и без сроков отклоняются.
Просьба указывать стоимость за всю работу, а не за страницу или час работы.
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