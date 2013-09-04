Вычитать диссертацию и отредактировать по ГОСТУ

Для тех кто знает Гост по оформлению диссертаций и имеел опыт работы с ними. Нужно вычитать диссертацию и поставить ссылки на первоисточники в указанные места. Объем диссертации примерно 130 страниц 14 текста с полуторным межстрочным интервалом. В бюджете указана произвольная сумма, пишите реальную стоимость за которую вы готовы сделать все очень качественно и максимум за 7-10 дней. Диссертация техническая.