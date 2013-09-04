Конвертирование в FB2

Здравствуйте,

Мне нужно конвертировать ворд документ в электронную книгу. Я хочу начать с FB2. Естественно, сама конвертация не сложна, но я хочу чтобы книга в FB2 выглядела красиво, сейчас если я конвертирую сам, там все криво. Красиво означает прежде всего форматирование текста, но если FB2 позволяет что то еще (например, красивые заголовки, заглавные буквы и обложку), то я тоже хотел бы это сделать.

Если этот проект Вам интересен, давайте обсудим детали, сроки, стоимость способы оплаты и т. д.

Вордовый файл прилагаю.

С уважением,

Даниил Сачков