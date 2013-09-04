Оцифровка разговора

Редактирование и КорректураЗакрыт11 заявок713 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужно периодически оцифровывать разговоры записанные на диктофон (качество хорошее). Конкретно сейчас нужно оцифровать 1 час аудио. От фрилансера важно выполнение работы в короткие сроки и выполнение обещаний!

10 лет назад
georgefiz
Георгий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вычитать диссертацию и отредактировать по ГОСТУ

    $250

    Для тех кто знает Гост по оформлению диссертаций и имеел опыт работы с ними. Нужно вычитать диссертацию и поставить ссылки на первоисточники в указанные места. Объем диссертации примерно 130 страниц 14 текста с полуторным ...

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Конвертирование в FB2

    Здравствуйте, Мне нужно конвертировать ворд документ в электронную книгу. Я хочу начать с FB2. Естественно, сама конвертация не сложна, но я хочу чтобы книга в FB2 выглядела красиво, сейчас если я конвертирую сам, там все криво. ...

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется корректор

    Необходимо вычитывать в админке опубликованные за день новости и править их, приводя в соответствие правилам русского языка. Работы не много, но хочется, чтобы коррективы вносились ежедневно. Оплата Я-деньгами в режиме ежедневно. Напишите ваши расценки за корректуру ...

    Редактирование и Корректура33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ввод текста с изображенний

    $10

    Собственно я высылаю вам парочку картинок небольших, вы печатаете текст с них. Печатать нужно верно, чем правильнее заполняете, тем больше заработаете, ошибаетесь? -с вас будет вычтено). Неплохая подработка для школьников. Примерно 500 картинок размером до 400*200, до ...

    Редактирование и Корректура41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Расшифровка аудиозаписей

    Доброго вечера! На данный момент под расшифровку есть 2 записи: 1. 37 минут интервью (качество хорошее), сдать нужно к 15-00 по Мск завтра, оплата 9 руб/минута. 2. 33 минуты суд.записи, качество для суда нормальное, оплата 11 руб/минута. Сдать ...

    Редактирование и Корректура15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Расшифровка аудиозаписей

    Добрый день! На расшифровку есть 2 записи: 1. 14 минут, качество среднее, оплата 11 руб/минута. Необходимо сдать сегодня к вечеру или завтра утром. Ссылка http://yadi.sk/d/4QeO7TBq8dXiR 2. 37 минут, качество хорошее, оплата 8 руб/минута. Необходимо сдать завтра к 16-00 ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад