Тексты для сайта berkline-excluzive

Добрый день.

Есть сайт посвященный женской одежде больших размеров.

На сайте есть тексты на главной странице

http://www.berkline-excluzive.ru/

и страницах каталога, например:

http://www.berkline-excluzive.ru/catalog/coat1/

Есть в каталоге и страницы без текста, что надо конечно исправить.

Суть задачи: Яша не принимает сайт в свой каталог с формулировкой "не могем рекомендовать ресурсы на которых размещены тексты не для людей а для роботов".

Необходимо:

1. переработать тексты (снизить тошноту, до значения не более 4), заменить ключи (обговариваем по каждому тексту).

2. На страницах где этого текста нет - написать (копирайтинг, уникальность, смысловой читаемый текст).

Есть два варианта сотрудничества:

1. обговариваем каждый текст и оплату по нему.

2. Все скопом (возможно редактировать тексты придется не один раз), выполненная работа = прием сайта в я.каталог или отказ с формулировкой не связанной с текстами.