Наполнить доску объявлений

Нужно наполнить новую доску объявлений реальными объявлениями, с фотографиями и без таковых (объявления берутся с различных досок города и монстров - таких как авито, из рук в руки и т.п.).

Пример доски для наполнения http://www.illusionboard.com/

озвучивайте свою цену на одно объявление и условия оплаты за работу.

Жду ваших предложений.