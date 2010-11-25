Zoja

Зоя Zoja

 
49 летРоссия/Волжский
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

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Блог-портфолио: http://priglasajunaogonjok.blogspot.com/

Блог для души: http://zoja-schreibikus.blogspot.com/

Портфолио на Текстброкере: http://textbroker.ru/user/Zoja

Отзывы заказчиков
nikita172010
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Требуется писать отзывы
Отличный творческий подход к работе. Выполнено все без нареканий и в заявленный срок. Спасибо.
Интересное задание, обязательный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
ngf41
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Мода СССР
Статьи были интересные, написаны в хорошем стиле, иллюстрации удачно подобраны. Заказ был выполнен в срок и не потребовал никаких доделок и переделок. Спасибо.
Замечательный заказчик! Конкретное ТЗ, чёткие условия, моментальная оплата, да и тематика - одно удовольствие писать! Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
3aaaaaa3
Фёдор 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
5 статей. тема - "Туры по золотому кольцу России"
Спасибо за хорошие, содержательные статьи.
Очень "правильный" заказчик: конкретные требования, адекватная оценка, быстрая оплата.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга