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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
Отличный творческий подход к работе. Выполнено все без нареканий и в заявленный срок. Спасибо.
Ответный отзыв
Интересное задание, обязательный заказчик. Рекомендую.
$15
10 баллов
13 лет назад
Статьи были интересные, написаны в хорошем стиле, иллюстрации удачно подобраны. Заказ был выполнен в срок и не потребовал никаких доделок и переделок. Спасибо.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Конкретное ТЗ, чёткие условия, моментальная оплата, да и тематика - одно удовольствие писать! Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$1
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за хорошие, содержательные статьи.
Ответный отзыв
Очень "правильный" заказчик: конкретные требования, адекватная оценка, быстрая оплата.
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга