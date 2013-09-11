Сбор данных в яндекс и гугл карте

Добрый день!

Требуется собрать данные по компаниям в яндекс и гугл карте

Схема работы:

-Мы даем вам список улиц в определенном городе,вам нужно зайти первоначально в гугл карту и ввести например " окна Москва улица Ленина" затем собрать данные по компаниям которые расположены только на этой улице,затем то же самое проделать в яндекс карте,при этом сохранять только новые компании,так как там будут повторения.

По нашей практике один человек может за день собрать до 1500 компаний.

Стоимость одного контакта 1 рубль.

Компаний будет очень много в многих городах.

Результат предоставляется в формате эксель.

Всем спасибо!