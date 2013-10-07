Грамотный контент-менеджер

Нужна помощь по наполнению сайта http://ru-boatus.ru/.

В сайдбаре слева есть каталог Американских катеров. Необходимо его актуализировать. Смотреть каких моделей катеров не хватает и добавлять их составляя уникальные описания и подыскивая 2-3 фотографии (чтобы получилось подобно уже добавленным).

Кто заинтересуется - предлагайте свою цену. Только не ленитесь посмотреть заранее справитесь или нет и назначайте разумную цену, работа не такая простая как может показаться на первый взгляд.