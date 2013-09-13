Наполнить сайт товарами

Мария очень приятная в общении и работе исполнительница. Если не знает как сделать, сама ищет варианты решения той или иной задачи, все выполнила в срок, большая отдача, делала по ночам, но уложилась в сроки) Мне было приятно с ней поработать, рекомендую!