Нужна помощь по наполнению сайта http://ru-boatus.ru/. В сайдбаре слева есть каталог Американских катеров. Необходимо его актуализировать. Смотреть каких моделей катеров не хватает и добавлять их составляя уникальные описания и подыскивая 2-3 фотографии (чтобы получилось подобно уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить сайт товарами категории с сайта hsta.kz на сайт teplocenter.kz
1. Котлы: Hydrosta-8шт, Navien-5шт, Daewoo-8шт, Луч-7шт, Celtic-5 шт, Kiturami-4шт, Riga-5 шт, Rinnai-5 шт
2. Радиаторы - 15 шт.
3. Теплый пол - 12 шт.
4. Водонагреватели - 20 шт.
5. Фильтры для воды - 5 шт.
Итого: 99 товаров.
Наполнение на новый сайт через визуальный редактор, принцип объясню.
Срок 1 день.
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