Контент- менеджер

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок466 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется человек, для наполнения сайта.

Процедура следующая:

Наш сотрудник заливает в группу на фейсбуке фото. Ваша задача- этот же материал размещать на сайте.

Для этого необходимо в ручную создавать миниатюру одной из фотографий и заливать на фтп и создавать страницу через джумлу.

Процесс простой, стоит только разобраться.

Так же в день необходимо размещать по одной статье, написанной вами же (копирайт)

За размещенный (наш) материал 200 руб, за статью 900 руб * (копирайт 3-5 тыс символов) Тематика - строительство, монолитное строительство, бетонные конструкции.

От вас портфолио по контенту, желательно технической тематики.

Оплата раз в неделю.

10 лет назад
dittmer
Никита 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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