Контент- менеджер

Нужна помощь по наполнению сайта http://ru-boatus.ru/. В сайдбаре слева есть каталог Американских катеров. Необходимо его актуализировать. Смотреть каких моделей катеров не хватает и добавлять их составляя уникальные описания и подыскивая 2-3 фотографии (чтобы получилось подобно уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, для наполнения сайта.
Процедура следующая:
Наш сотрудник заливает в группу на фейсбуке фото. Ваша задача- этот же материал размещать на сайте.
Для этого необходимо в ручную создавать миниатюру одной из фотографий и заливать на фтп и создавать страницу через джумлу.
Процесс простой, стоит только разобраться.
Так же в день необходимо размещать по одной статье, написанной вами же (копирайт)
За размещенный (наш) материал 200 руб, за статью 900 руб * (копирайт 3-5 тыс символов) Тематика - строительство, монолитное строительство, бетонные конструкции.
От вас портфолио по контенту, желательно технической тематики.
Оплата раз в неделю.
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