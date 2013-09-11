Контент- менеджер

Требуется человек, для наполнения сайта.

Процедура следующая:

Наш сотрудник заливает в группу на фейсбуке фото. Ваша задача- этот же материал размещать на сайте.

Для этого необходимо в ручную создавать миниатюру одной из фотографий и заливать на фтп и создавать страницу через джумлу.

Процесс простой, стоит только разобраться.

Так же в день необходимо размещать по одной статье, написанной вами же (копирайт)

За размещенный (наш) материал 200 руб, за статью 900 руб * (копирайт 3-5 тыс символов) Тематика - строительство, монолитное строительство, бетонные конструкции.

От вас портфолио по контенту, желательно технической тематики.

Оплата раз в неделю.