Рерайт

КопирайтингЗакрыт5 заявок339 просмотров
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Приветствую, уважаемые фрилансеры! Требуется рерайт большого объема текста. Специфика работы: нужно рерайтить форум, вместе с никами. Структура работы должна быть как и на форуме, ник - сообщение, только оформить все в формате .doc . Жду ваших заявок.

P.S. Бюджет скромный, прошу вас взвешивать ваши возможности и претензии по поводу цен, рерайт все-таки, с предоставлением исходника.

13 лет назад
seo-mlilane
Ни 
28 летАргентина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв(-1)
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