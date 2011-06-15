Приветствую, уважаемые фрилансеры! Требуется рерайт большого объема текста. Специфика работы: нужно рерайтить форум, вместе с никами. Структура работы должна быть как и на форуме, ник - сообщение, только оформить все в формате .doc . Жду ваших заявок.

P.S. Бюджет скромный, прошу вас взвешивать ваши возможности и претензии по поводу цен, рерайт все-таки, с предоставлением исходника.