Написание актуальных статей на сайт

Андрей - отличный заказчик, потому что: 1. дает четкое тз 2. оперативно консультирует по всем возникающим вопросам 3. открыт к диалогу 4. платит гонорар без задержек Да и вообще, сотрудничать с Андреем - одно удовольствие, потому что проникаешься его проектом и чувствуешь действительно командную работу, нацеленную на результат. Андрей, спасибо вам!