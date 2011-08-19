Написание актуальных статей на сайт

1. Требования к статьям 2. Статья должна быть уникальной в рамках Интернета, не опубликована ни на одном сайте и не проиндексирована поисковыми системами. Статьи с уникальностью менее 85% не принимаются к размещению. Уникальность статьи оценивается ...
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На новый сайт интернет-магазина фильтров для воды необходимо наполнение контентом.
Планируется начать с 3-5 статей и продолжать добавление по 2-3 статьи каждый месяц.
Примерные темы статей:
Что такое обратный осмос.
Как выбрать фильтр для воды.
ВАЖНО:
- широкое и глубокое раскрытие темы статьи
- текст приемлемый для качественной оптимизации в поисковых системах
Просьба указывать цены и портфолио, а также условия работы.
Спасибо. Надеюсь на эффективное долгосрочное сотрудничество.
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