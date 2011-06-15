Разработка FAQ и инструкций для платежного сайта

Необходимо написать большой объем статей по теме репетиторство и подготовительные курсы к ЕГЭ. Уникальность от 95 % по Адвего. Один ключ на каждую статью (2 прямых вхождения и 1 непрямое). Оплата - 3 доллара за 1000 ...
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Здравствуйте,
Необходимо создать большой, подробный FAQ (даже можно WIKI в миниатюре), где поднять все вопросы пользователей, которые они задают в службу поддержки.
Сайт -- обменник webmoney + прием платежей партнерам.
Предоставлю материалы от 25000 до 100000 сообщений из переписок с пользователями за несколько лет.
Кроме того, необходимо составить подробные инструкции со скринами и пояснениями по каждому направлению платежей в обменнике.
В общем -- нужно получить мультиинструкцию к сервису платежей и обмена электронных денег
Обязательны знания и умения использования: WebMoney, Yandex.Money, Visa/MasterCard, Альфа-Банк, Телебанк ВТБ24, ПромСвязьБанк, Сбербанк Олайн и т.д.
Наличие аккаунтов в перечисленных системах будут преимуществом.
Называйте ориентировочные цены за 1000 знаков FAQ или инструкции ++ перечисляйте свои знания и преимущества.
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