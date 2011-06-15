Разработка FAQ и инструкций для платежного сайта

КопирайтингЗакрыт4 заявки384 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

Необходимо создать большой, подробный FAQ (даже можно WIKI в миниатюре), где поднять все вопросы пользователей, которые они задают в службу поддержки.

Сайт -- обменник webmoney + прием платежей партнерам.

Предоставлю материалы от 25000 до 100000 сообщений из переписок с пользователями за несколько лет.

Кроме того, необходимо составить подробные инструкции со скринами и пояснениями по каждому направлению платежей в обменнике.

В общем -- нужно получить мультиинструкцию к сервису платежей и обмена электронных денег

Обязательны знания и умения использования: WebMoney, Yandex.Money, Visa/MasterCard, Альфа-Банк, Телебанк ВТБ24, ПромСвязьБанк, Сбербанк Олайн и т.д.

Наличие аккаунтов в перечисленных системах будут преимуществом.

Называйте ориентировочные цены за 1000 знаков FAQ или инструкции ++ перечисляйте свои знания и преимущества.

13 лет назад
cashelec
Наталья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$35
4 дня
  • Похожие заказы

  • Приватно для Серажим Елены

    $200

    Необходимо написать большой объем статей по теме репетиторство и подготовительные курсы к ЕГЭ. Уникальность от 95 % по Адвего. Один ключ на каждую статью (2 прямых вхождения и 1 непрямое). Оплата - 3 доллара за 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание отзывов

    Требуются несколько человек (около 10) для написания отзывов о нескольких кафе. Стоимость 0,7 у.е. за отзыв. Общий объем работы - около 400 отзывов (по 40 отзывов на человека). Более подробное задание вышлю после выбора исполнителей.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • СеоСтатьи

    Надо написать сео статьи на 9 отраслей с ключевыми словами

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переписать синопсис.

    Есть синопсис написанный автором произведения. Он больше похож на перечисление событий, которые происходят в книге. Требуется специалист, который на основании этого текста сделает синопсис, после прочтения, которого, захочется прочитать всю книгу. Желательно увидеть пример ранее ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание актуальных статей на сайт

    $50

    На новый сайт интернет-магазина фильтров для воды необходимо наполнение контентом. Планируется начать с 3-5 статей и продолжать добавление по 2-3 статьи каждый месяц. Примерные темы статей: Что такое обратный осмос. Как выбрать фильтр для воды. ВАЖНО: - широкое и глубокое раскрытие ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад