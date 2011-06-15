Разработка FAQ и инструкций для платежного сайта

Здравствуйте,

Необходимо создать большой, подробный FAQ (даже можно WIKI в миниатюре), где поднять все вопросы пользователей, которые они задают в службу поддержки.

Сайт -- обменник webmoney + прием платежей партнерам.

Предоставлю материалы от 25000 до 100000 сообщений из переписок с пользователями за несколько лет.

Кроме того, необходимо составить подробные инструкции со скринами и пояснениями по каждому направлению платежей в обменнике.

В общем -- нужно получить мультиинструкцию к сервису платежей и обмена электронных денег

Обязательны знания и умения использования: WebMoney, Yandex.Money, Visa/MasterCard, Альфа-Банк, Телебанк ВТБ24, ПромСвязьБанк, Сбербанк Олайн и т.д.

Наличие аккаунтов в перечисленных системах будут преимуществом.

Называйте ориентировочные цены за 1000 знаков FAQ или инструкции ++ перечисляйте свои знания и преимущества.