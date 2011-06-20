Приватно для Серажим Елены

Леночка, иногда создается впечатление, что не существует таких тем, с которыми ты бы не справилась. Написать большой объем статей в сжатые сроки на одну тематику - задача крайне сложная. Но главное - Лена сумела добиться уникальности и ни разу не повториться. У меня нет слов. Передо мной профессионал, у которого стоит поучиться.