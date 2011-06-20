Приватно для Серажим Елены

$200
КопирайтингЗавершен2 заявки155 просмотров
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Необходимо написать большой объем статей по теме репетиторство и подготовительные курсы к ЕГЭ. Уникальность от 95 % по Адвего. Один ключ на каждую статью (2 прямых вхождения и 1 непрямое).

Оплата - 3 доллара за 1000 знаков. Работаем по предоплате.

13 лет назад
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$200
10 дней
Леночка, иногда создается впечатление, что не существует таких тем, с которыми ты бы не справилась. Написать большой объем статей в сжатые сроки на одну тематику - задача крайне сложная. Но главное - Лена сумела добиться уникальности и ни разу не повториться. У меня нет слов. Передо мной профессионал, у которого стоит поучиться.
Настя - замечательный заказчик. Работая с ней, вы навсегда забудете о проблемах и задержках с оплатой. Приятное общение, готовность ответить на любые вопросы, никаких "заоблачных" требований или неожиданных капризов - можно писать в свое удовольствие и получать наслаждение от работы:)
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