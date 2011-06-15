Тексты для сайта.

КопирайтингЗакрыт12 заявок289 просмотров
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Добрый день!

Мне нужны тексты для сайта компании, продающей земельные участки. Очень хочется получить для сайта текстовое наполнение, подобное наполнению сайта дружное.рф. Вам будет предоставлена подробная информация об описываемом месте, юридическая информация и что-либо ещё, если понадобится. Объём работы должен соответствовать объёму, представленному на сайте дружное.рф. Если Вам это интересно, пишите, назначайте цены, буду очень рад!

Иван.

isq 366868825

skype levinstaryj

Тексты для сайта
13 лет назад
levinstaryj
Иван Левин 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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