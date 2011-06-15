Здравствуйте, Необходимо создать большой, подробный FAQ (даже можно WIKI в миниатюре), где поднять все вопросы пользователей, которые они задают в службу поддержки. Сайт -- обменник webmoney + прием платежей партнерам. Предоставлю материалы от 25000 до 100000 сообщений из ...
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Добрый день!
Мне нужны тексты для сайта компании, продающей земельные участки. Очень хочется получить для сайта текстовое наполнение, подобное наполнению сайта дружное.рф. Вам будет предоставлена подробная информация об описываемом месте, юридическая информация и что-либо ещё, если понадобится. Объём работы должен соответствовать объёму, представленному на сайте дружное.рф. Если Вам это интересно, пишите, назначайте цены, буду очень рад!
Иван.
isq 366868825
skype levinstaryj
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