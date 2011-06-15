Добрый день!

Мне нужны тексты для сайта компании, продающей земельные участки. Очень хочется получить для сайта текстовое наполнение, подобное наполнению сайта дружное.рф. Вам будет предоставлена подробная информация об описываемом месте, юридическая информация и что-либо ещё, если понадобится. Объём работы должен соответствовать объёму, представленному на сайте дружное.рф. Если Вам это интересно, пишите, назначайте цены, буду очень рад!

Иван.

isq 366868825

skype levinstaryj