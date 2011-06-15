Нужно написать сообщения на форуме

$100
КопирайтингЗакрыт12 заявок247 просмотров
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Нужно написать 2 тысячи сообщений (1 сообщение : 5-7 слов) на форуме. Можно на несколько человек разбить работу. По срокам нужно сделать в течении 10 дней. Возможна ежедневная выплата. Жду Ваших вариантов по срокам и стоимости

13 лет назад
tolia1782
Толя 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад