Текст партнёрской программы кредитного сервиса WM

Утро доброе.

Требуется придумать и красиво, "завлекающе" описать нашу партнерскую систему, ее бонусы, качества.

4 причины "использовать" нашу партнерку(в двух словах могу вам их накидать). 1-2 предложения http://credit-only.me/Personal/PartnerProgramm - справа от галочек будет располагаться

3 текста-обращения для(Описать почему им выгодно и полезно с нами работать. В двух словах могу я вам пояснить, а вы красиво расписать, 5-6 предложений):

1. Интернет-Магазинов(Любой направленности)

2. Порталов, обычных сайтов, любительских.

3. Интернет-провайдеров, пунктов приёма платежей.

Сегодня.