Копирайт и рерайт

Добрый день.

Нужно переписать описания для товаров из каталога промышленной продукции.

Также нужно с нуля написать текст на главную страницу сайта.

Я правильно понимаю, что копирайтеры оценивают свою работу в тысячах символов?

Если так, то напишите свои расценки.