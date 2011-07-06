Написать статью "Личные финансы предпринимателя"

$13
КопирайтингЗавершен6 заявок194 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать статью на тему "Личные финансы Предпринимателя" на 5 тысяч знаков

Статья должна быть качественная, логически завершенная, интересная и написана простым языком. Учитывайте для кого вы пишите - для предпринимателей.... Нужен разговорный жанр, а не академический.

Чтобы определиться с кандидатом создайте небольшой план статьи в несколько пунктов. После первичного отбора нужно будет написать вступление к статье для оценки жанра, стилистики и владение темой. По желанию, можете сразу писать план и вступление.

Требования к копирайтеру:

- У вас должен быть опыт написания таких текстов, желательно экономическое образование

- Вы должны понимать о чем пишите

- Простой и понятный стиль написания. никаких заумностей, и академичности, пишем не для профессоров институтов а для простых предпринимателей.

Рерайт и копипаст не пройдет - текст нужен уникальный!

На написание статьи у вас есть 48 часов, если будет мало - обсудим.

Цена 10-15 долларов

Свои предложения можете писать как под проектом так и в личку.

13 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tanya82s
Татьяна 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$13
2 дня
Татьяна сразу поняла что мне нужно, предложила отличный план статьи и с первого раза, без доработок, написала отличный текст в 5 тыс. знаков. Мне повезло с таким исполнителем. В дальнейшем будем еще с ней работать. Пишет грамотно быстро и главное качественно!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, доброжелательное и вежливое общение, подкрепленное чувством юмора, своевременная оплата. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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