Написать статью "Личные финансы предпринимателя"

Нужно написать статью на тему "Личные финансы Предпринимателя" на 5 тысяч знаков

Статья должна быть качественная, логически завершенная, интересная и написана простым языком. Учитывайте для кого вы пишите - для предпринимателей.... Нужен разговорный жанр, а не академический.

Чтобы определиться с кандидатом создайте небольшой план статьи в несколько пунктов. После первичного отбора нужно будет написать вступление к статье для оценки жанра, стилистики и владение темой. По желанию, можете сразу писать план и вступление.

Требования к копирайтеру:

- У вас должен быть опыт написания таких текстов, желательно экономическое образование

- Вы должны понимать о чем пишите

- Простой и понятный стиль написания. никаких заумностей, и академичности, пишем не для профессоров институтов а для простых предпринимателей.

Рерайт и копипаст не пройдет - текст нужен уникальный!

На написание статьи у вас есть 48 часов, если будет мало - обсудим.

Цена 10-15 долларов

Свои предложения можете писать как под проектом так и в личку.