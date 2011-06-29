Написать 10 последовательных статей

$10
КопирайтингЗавершен2 заявки253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать 10 последовательных - вытекающих одна с другой статей по теме создания интернет-магазина

Как создать, выгода от им обладания, перспективы и т.п.

Цель - продать идею инет-магазина, чтобы человек захотел себе создать интернет магазин и купить наши услуги.

В предложениях жду план 10 статей - для определения кандидата. Можете писать в личку.

Статьи нужны не большие - около 1000 знаков. Уникальный текст. Бюджет на все 10-15 долл.

13 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$14
3 дня
Быстро и качественно справилась с задачей. Учла все предпочтения. Пишет грамотно и по теме. Работаем с Инной дальше.
Приятно было работать с Евгением. Он четко задал курс работы, дал возможность проявить самостоятельность в выборе направленности статей. Быстро проверил и оплатил тексты.
  • Похожие заказы

  • Разработка FAQ и инструкций для платежного сайта

    Здравствуйте, Необходимо создать большой, подробный FAQ (даже можно WIKI в миниатюре), где поднять все вопросы пользователей, которые они задают в службу поддержки. Сайт -- обменник webmoney + прием платежей партнерам. Предоставлю материалы от 25000 до 100000 сообщений из ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать статью "Личные финансы предпринимателя"

    $13

    Нужно написать статью на тему "Личные финансы Предпринимателя" на 5 тысяч знаков Статья должна быть качественная, логически завершенная, интересная и написана простым языком. Учитывайте для кого вы пишите - для предпринимателей.... Нужен разговорный жанр, а не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тексты для сайта.

    Добрый день! Мне нужны тексты для сайта компании, продающей земельные участки. Очень хочется получить для сайта текстовое наполнение, подобное наполнению сайта дружное.рф. Вам будет предоставлена подробная информация об описываемом месте, юридическая информация и что-либо ещё, если ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст партнёрской программы кредитного сервиса WM

    Утро доброе. Требуется придумать и красиво, "завлекающе" описать нашу партнерскую систему, ее бонусы, качества. 4 причины "использовать" нашу партнерку(в двух словах могу вам их накидать). 1-2 предложения http://credit-only.me/Personal/PartnerProgramm - справа от галочек будет располагаться 3 текста-обращения для(Описать почему ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно написать сообщения на форуме

    $100

    Нужно написать 2 тысячи сообщений (1 сообщение : 5-7 слов) на форуме. Можно на несколько человек разбить работу. По срокам нужно сделать в течении 10 дней. Возможна ежедневная выплата. Жду Ваших вариантов по срокам и ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватно для Серажим Елены

    $200

    Необходимо написать большой объем статей по теме репетиторство и подготовительные курсы к ЕГЭ. Уникальность от 95 % по Адвего. Один ключ на каждую статью (2 прямых вхождения и 1 непрямое). Оплата - 3 доллара за 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание отзывов

    Требуются несколько человек (около 10) для написания отзывов о нескольких кафе. Стоимость 0,7 у.е. за отзыв. Общий объем работы - около 400 отзывов (по 40 отзывов на человека). Более подробное задание вышлю после выбора исполнителей.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад