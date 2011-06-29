Написать 10 последовательных статей

Нужно написать 10 последовательных - вытекающих одна с другой статей по теме создания интернет-магазина

Как создать, выгода от им обладания, перспективы и т.п.

Цель - продать идею инет-магазина, чтобы человек захотел себе создать интернет магазин и купить наши услуги.

В предложениях жду план 10 статей - для определения кандидата. Можете писать в личку.

Статьи нужны не большие - около 1000 знаков. Уникальный текст. Бюджет на все 10-15 долл.