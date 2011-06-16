Наполнение сайта тематики бесплатных программ

$40
КопирайтингЗакрыт3 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наполнение сайта тематики бесплатных программы:

http://www.free-soft.name/

Нужно искать и размещать на сайте переписанные под рерайт статьи по тематике абсолютно бесплатного софта и выкладывать найденные программы на файлообменники.

В месяц 25 статей объемом по 1000 символов и с одной программой каждая с з.п. 1000р. в месяц.

Пример:

http://www.free-soft.name/

13 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайтов тематики Dota и HoN

    Наполнение сайтов тематики Dota и HoN (ВНИМАНИЕ!!! ТРЕБУЕТСЯ ХОРОШИЙ ОПЫТ ИГРЫ В HON и/или DOTA): http://xdota.ru/ http://www.hon-manual.ru/ http://www.dota-manual.ru/ Нужно писать гайды для Dota и/или HoN по героям и артефактам и присылать их в DOC файле. Размер 3000 символов и примерно ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт и рерайт

    $50

    Добрый день. Нужно переписать описания для товаров из каталога промышленной продукции. Также нужно с нуля написать текст на главную страницу сайта. Я правильно понимаю, что копирайтеры оценивают свою работу в тысячах символов? Если так, то напишите свои расценки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка FAQ и инструкций для платежного сайта

    Здравствуйте, Необходимо создать большой, подробный FAQ (даже можно WIKI в миниатюре), где поднять все вопросы пользователей, которые они задают в службу поддержки. Сайт -- обменник webmoney + прием платежей партнерам. Предоставлю материалы от 25000 до 100000 сообщений из ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 10 последовательных статей

    $10

    Нужно написать 10 последовательных - вытекающих одна с другой статей по теме создания интернет-магазина Как создать, выгода от им обладания, перспективы и т.п. Цель - продать идею инет-магазина, чтобы человек захотел себе создать интернет магазин ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать статью "Личные финансы предпринимателя"

    $13

    Нужно написать статью на тему "Личные финансы Предпринимателя" на 5 тысяч знаков Статья должна быть качественная, логически завершенная, интересная и написана простым языком. Учитывайте для кого вы пишите - для предпринимателей.... Нужен разговорный жанр, а не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тексты для сайта.

    Добрый день! Мне нужны тексты для сайта компании, продающей земельные участки. Очень хочется получить для сайта текстовое наполнение, подобное наполнению сайта дружное.рф. Вам будет предоставлена подробная информация об описываемом месте, юридическая информация и что-либо ещё, если ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст партнёрской программы кредитного сервиса WM

    Утро доброе. Требуется придумать и красиво, "завлекающе" описать нашу партнерскую систему, ее бонусы, качества. 4 причины "использовать" нашу партнерку(в двух словах могу вам их накидать). 1-2 предложения http://credit-only.me/Personal/PartnerProgramm - справа от галочек будет располагаться 3 текста-обращения для(Описать почему ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно написать сообщения на форуме

    $100

    Нужно написать 2 тысячи сообщений (1 сообщение : 5-7 слов) на форуме. Можно на несколько человек разбить работу. По срокам нужно сделать в течении 10 дней. Возможна ежедневная выплата. Жду Ваших вариантов по срокам и ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад