Наполнение сайта тематики бесплатных программ

Наполнение сайта тематики бесплатных программы:

http://www.free-soft.name/

Нужно искать и размещать на сайте переписанные под рерайт статьи по тематике абсолютно бесплатного софта и выкладывать найденные программы на файлообменники.

В месяц 25 статей объемом по 1000 символов и с одной программой каждая с з.п. 1000р. в месяц.

Пример:

http://www.free-soft.name/