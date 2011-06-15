Наполнение сайтов тематики Dota и HoN (ВНИМАНИЕ!!! ТРЕБУЕТСЯ ХОРОШИЙ ОПЫТ ИГРЫ В HON и/или DOTA):

http://xdota.ru/

http://www.hon-manual.ru/

http://www.dota-manual.ru/

Нужно писать гайды для Dota и/или HoN по героям и артефактам и присылать их в DOC файле.

Размер 3000 символов и примерно 30 картинок. Цена 200р. за штуку в объеме 2 статей в неделю.

Пример:

http://xdota.ru/content/blogcategory/32/166/